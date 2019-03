La mancha de fuel tiene un diámetro de seis por dos kilómetros y se aleja de Canarias

SE HUNDE EL BUQUE RUSO CON MÁS DE 1.400 TONELADAS DE FUEL EN SUS BODEGAS

No se alcanzan ni las 24 horas desde que el buque Ruso naufragó y la mancha de fuel vertida ya tiene un diámetro de dos por seis kilómetros. Se trata de una mancha fragmentada que no está compacta, por eso el 'Miguel de Cervantes' no puede absorber el fuel, según Salvamento Marítimo. De momento se están limitando a seguir la evolución del vertido.