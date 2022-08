Hasta seis vuelos han sido cancelados y 78 han sufrido retrasos este lunes, 15 de agosto, en una nueva jornada de huelga de tripulantes de cabina de pasajeros. Este es la primero de los cuatro días de huelga a la que están convocados esta semana.

Según ha informado USO, uno de los sindicatos convocantes, con datos hasta las 11:00 horas de este lunes, festivo en España por la Asunción de la Virgen, dos de las cancelaciones han afectado a vuelos con origen Barcelona-El Prat y destino Milán Bérgamo y Roma Fiumicino. Otros dos vuelos tenían prevista su llegada al aeropuerto de Barcelona, desde los mismos orígenes de estas dos ciudades italianas.

Además, se han cancelado otros dos con salida y llegada en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

Los retrasos han afectado en mayor medida a Palma de Mallorca, con 19 vuelos de salida o llegada demorados; Barcelona, con 14; Málaga, con 12; Madrid, con ocho; Alicante e Ibiza, ambos con siete; Valencia, con cinco; Santiago, con tres; Girona, con dos, y Sevilla, con uno.

Los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca). Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 de enero de 2023, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española, después de que la empresa cerrara con CCOO un acuerdo sobre salarios, "rosters" (cuatro días en activo seguidos de tres libres) y complementos de los tripulantes de cabina españoles. Para los sindicatos convocantes, mayoritarios, el acuerdo suscrito entre CCOO y Ryanair no tiene carácter vinculante, puesto que se ha firmado con un sindicato "no representativo".

Cómo reclamar los retrasos y cancelaciones de vuelos

Los viajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados por esta nueva huelga tienen derecho a reclamar la devolución del billete. El importe del mismo tiene que ser devuelto en un plazo máximo de siete días.

En el caso de que se informe a los pasajeros en un plazo de al menos dos semanas previas al vuelo, la compañía no tiene que pagar compensaciones. También es una excepción si se avisa con menos de dos semanas pero más de siete días y se ofrece un transporte alternativo que permita salir no más de dos horas antes de lo previsto y llegar con menos de cuatro horas de retraso al destino.

Si ofrece transporte alternativo con una diferencia de hora de llegada con respecto a la del vuelo inicial "que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos", la aerolínea puede reducir al 50% la indemnización al pasajero. También puede hacerlo en el caso de "que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros" o "que no sea superior a cuatro horas" para el resto de vuelos.