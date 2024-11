Rubén Gisbert, Bertrand Ndongo, TheGrefg o Esperanza Aguirre, son algunos de los rostros conocidos que durante esta semana se han dedicado a esparcir bulos sobre los muertos, parkings, suministros, satélites o túneles anegados por la DANA que ha asolado las provincias de Valencia, Albacete, Málaga, Cuenca, Castellón y parte de Cataluña.

El primero de los bulos que se encargaron de propagar Ndongo y Gisbert se centró en el parking de Bonaire, ubicado en Aldaia (Valencia). Ambos han afirmado en sus últimos vídeos que 700 vehículos habían retirado la misma cantidad de tickets en la entrada del centro comercial. A su vez, han afirmado que no existe ninguno de salida. Sin embargo, el propio centro comercial asegura en su página web que el aparcamiento es gratuito, y la Policía Local de Aldaia se lo ha confirmado a Newtral.es. Además, los bomberos que se encuentran achicando agua, por el momento, no han encontrado ni un solo cadáver.

Precisamente, Gisbert ha sido reincidente. En un vídeo que ha trascendido por redes sociales, se puede apreciar como para realizar un directo para el programa de televisión en el que colabora, se arrodilla intencionadamente para dar la sensación de haber estado en una de las zonas más afectadas. Al ser descubierto ha tratado de justificarse: "Cuando me meto dentro del garaje, con barro hasta las rodillas, esa conexión es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda grabación sin barro en las rodillas, si se supone que vengo de un garaje".

Otro de los que ha insistido en este bulo ha sido el 'streamer' TheGrefg, quien tiene casi 19 millones de suscriptores en Youtube. Quien se ha encargado de dar veracidad a un comentario que afirmaba que en la primera planta del aparcamiento había mil cadáveres. "Ayer, un amigo que es de la Guardia Civil fue uno de los 12 buzos que bajaron al parking de Bonaire. Y estimaba que en la primera planta había mil muertos ¿Creéis que los medios cuentan...?", ha asegurado en su directo. Lo cierto es que aún no se sabe cuántos fallecidos habrá finalmente, si es que los hay. Lo que sí se ha podido constatar es que, por el momento, no hay ninguno.

Pero de la desinformación no ha escapado ni la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. En su cuenta de X ha publicado un 'tweet' en el que se pregunta: "¿Por qué teniendo en Valencia las principales bases del Ejército del Aire no habido los helicópteros a repartir agua y alimentos?". La respuesta es que en España hay 15 bases aéreas, pero ninguna en Valencia. Es cierto que la hubo, la base de Manises, pero cerró en 1999, hace 25 años.

Asimismo, las redes sociales han servido de medio para difundir un vídeo en el que una larga fila de vehículos policiales se ha confundido con la comitiva que acompañaba a los reyes, Sánchez y Mazón a Paiporta. Completamente falso. La columna de vehículos pertenece a la Policía Municipal de Madrid que llegaba a Valencia para ayudar en el operativo de rescate. De hecho, el consistorio madrileño ha confirmado a Newtral.es la veracidad de esta información.

Sin embargo, no solo se ha cuestionado el trabajo de los dispositivos policiales, también el de la AEMET. En otro vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, un particular aseguraba que el radar de la AEMET no funcionaba. La delegación de Valencia de este organismo ha respondido al autor del video y a quienes lo han amplificado, y los ha invitado a comprobar todas las imágenes del radar que publicaron en la red social X durante esos días.