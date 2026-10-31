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Un muerto y dos heridos en una reyerta a cuchilladas en Tordehumos, Valladolid

El contexto El presunto autor del homicidio, que se lió a cuchilladas con tres compañeros de piso, se encuentra identificado, pero todavía no ha sido detenido y la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo para localizarlo.

Imagen de un coche de la Guardia Civil Imagen de un coche de la Guardia CivilAgencia EFE

Un hombre ha muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una reyerta en la que se ha utilizado un arma blanca en un albergue privado de Tordehumos (Valladolid), donde residían varios trabajadores de origen indio.

El presunto autor del homicidio se encuentra identificado, pero todavía no ha sido detenido y la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo para localizarlo, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

El subdelegado ha detallado que los hechos se han producido en el interior del alojamiento, alquilado por un grupo de trabajadores de una empresa que se encontraba desplazado en la localidad. Según ha detallado, uno de los integrantes del grupo ha apuñalado a otros tres compañeros por una discusión, con el resultado de un fallecido y dos heridos, uno de ellos de carácter grave.

Canales ha indicado que ha mantenido conversaciones con el alcalde y con vecinos de Tordehumos, quienes le han trasladado que los trabajadores no habían protagonizado incidentes anteriores y que no constaban problemas de convivencia con los residentes de la localidad.

La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo en la zona para reconstruir lo sucedido y localizar al presunto autor, cuya fotografía se ha difundido para facilitar su búsqueda.

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