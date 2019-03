Rosario Porto y Alfonso Basterra, culpables de la muerte de Asunta por unanimidad

Después de 4 días deliberando el jurado tiene veredicto, dice el portavoz "el jurado por unanimidad encuentra a la acusada, Rosario Porto, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse".

También por unanimidad, misma responsabilidad que Alfonso Basterra. "Se encuentra al acusado Alfonso Basterra, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra", sentencia el jurado popular.

El jurado ve probado que los padre de Asunta actuaron de común acuerdo para drogar a la niña, "Alfonso Basterra y Rosario Porto suministran de común acuerdo Lorazepam a Asunta Basterra" y añaden que lo hicieron durante tres meses. Aunque los padres, durante el juicio, no han podido aclarar quién era el que medicaba a la niña.

Fue el Lorazepam, dice el jurado, el que hizo que Asunta muriera indefensa "concluímos que Asunta Basterra Porto no tuvo posibilidad de defenderse". Y consideran probado que fue Alfonso el que compró Lorazepam.

El jurado se aferra además a la testigo que dijo ver a Alfonso con Asunta la tarde que murió la niña, "entendemos que Rosario no recogió a la niña en casa porque ya estaba en la calle con Alfonso y entendemos que Rosario pasó a recoger a ambos", dicen.

Y considera que las cuerdas de la papelera se utilizaron para atar a Asunta y no son del jardinero como aseguró Alfonso. "El jardinero declara que no tiene acceso a la vivienda, que nunca entró y que no utiliza la cuerda naranja", aclara el portavoz.

Durante la lectura del veredicto Alfonso se ha mostrado incrédulo y negando con la cabeza. Rosario, por su parte, ha terminado llorando. Los dos padres de Asunta se enfrentan ahora a una pena máxima de 20 años de prisión por asesinato.