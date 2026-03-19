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En el norte de Italia

Un robo de lujo: asaltan una fábrica de Prada y roban cientos de zapatos en Dolo, Venecia

El contexto Los autores del asalto emplearon varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la fábrica, según informaron medios italianos.

Una tienda de la firma de lujo Prada.Una tienda de la firma de lujo Prada.EP
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Un grupo organizado de entre seis y siete personas asaltó durante la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo (Venecia, norte de Italia) y sustrajeron centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local (3:30 GMT), emplearon varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron medios italianos.

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligados a abandonar sus vehículos a cierta distancia y continuar su recorrido a pie.

Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados. Tras el incidente, las autoridades italianas han comenzado a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de búsqueda activo en toda la región del Véneto (norte).

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