Rifirrafe entre Taburete y Revista Mongolia a cuenta de Martínez-Almeida: "¿Qué cojones vais a saber vosotros de esto?"

Revista Mongolia publicó un captura de una entrevista a José Luis Martínez-Almeida en 'La Otra Crónica', en la que aseguraba que "están deseando" casarle, "pero no hay manera". Esta publicación iba acompañada de un mensaje de Mongolia en el que decían "no se explica, no" haciendo alusión a las declaraciones del político.

Poco después, Taburete, el grupo de música liderado por Willy Bárcenas, les respondió: "Lo de criticar a la gente por su aspecto físico, ¿es parte de la nueva izquierda? Vaya 'basurilla' estáis hechos".

Entonces, se desató una guerra de 'dardos' hacia el grupo. "Pero si los feos somos los de izquierdas vosotros sois muy monos y buenos cantando, ¿veis la ironía u os la explico?"; "¿el de Vox llamando feas a las feministas también es de la nueva izquierda?"; "'basurilla' quien roba, ¿no crees?", fueron algunos de los comentarios.

Las respuestas de Revista Mongolia tampoco se hicieron esperar. "Se nos enfadan los de Taburete. Lo de reírse del aspecto físico es parte de la sátira, desde los griegos a Quevedo, desde Juvenal a Gore Vidal pero... ¿qué cojones vais a saber vosotros de esto?", respondieron a través de Twitter.

Además, le recordaron a Willy Bárcenas que en una entrevista en 'Interviú' llamó "feas" a "las mujeres del Partido Popular".

Sin embargo, la polémica no terminó con estas publicaciones. El grupo musical volvió a responder a Revista Mongolia: "Zasca uhhh ahhh! Parece que tenéis cinco años. Por cierto, eso no lo dijimos nunca, los de Interviú son otros manipuladores. Y con esto se acabó. Twitter es vuestro, los escenarios nuestros".