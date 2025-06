Riesgo extremo de incendios por las altas temperaturas y por una primavera que aumentó la masa forestal: así puedes prevenirlos

Hemos pasado del color verde al amarillo en apenas unos días. Y esa vegetación exuberante que nos regaló la primavera es ahora alimento para el fuego. Por eso, "hay que hacer podas, clareos, desbroces selectivos y estratégicos, áreas de defensa, cortafuegos y caminos", tal y como señala Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Selvicultores de España.

Sin embargo, solo un tercio de la inversión en luchar contra el fuego se destina a la prevención, mientras que el grueso se lo lleva la extinción. Somos muy buenos en eso, pero no tanto, dicen los expertos, en gestión forestal: "Si nosotros plantamos árboles y luego nos olvidamos de ellos, estamos plantando los fuegos futuros, porque ese bosque va a crecer de una manera desordenada", advierte Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida.

Antes, esa labor la hacían quienes vivían del campo, pero la España Vacía se ha llenado de montes sin dueño. En este sentido, Patricia Gómez Agrela subraya que "hay muchos montes que están abandonados por su falta de rentabilidad", a lo que añade que "la despoblación rural ha influido muchísimo".

España es el tercer país de Europa con mayor masa forestal. Solo nos ganan Suecia y Finlandia, pero con eso no basta: "Hay que comprender que cortar árboles, desbrozar e introducir el fuego técnico es necesario tanto para nuestra seguridad como para la salud de los ecosistemas", afirma al respecto Víctor Resco.

En este sentido, la prevención nos concierne a todos, ya que el 90% de los incendios son provocados por el hombre. "Hay que recordar que hay una normativa, que incluye no arrojar vidrios, no tirar colillas y no hacer una barbacoa", destaca la gerente de la Confederación de Selvicultores de España. Y es que en 2025 ya han ardido en España 9.000 hectáreas, y eso a las puertas de un verano cuyo enemigo volverá a ser el fuego.