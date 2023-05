La pequeña de 11 años, que ha fallecido de muerte cerebral, tomó unas pastillas por un reto viral. Fue una compañera, de un curso superior al suyo, quien le dio esas pastillas. La sustancia era clonazepan. Los chavales las toman y luego se retan a ver quién tarda más en dormirse. El caso ha conmocionado a Perú.

"Me llamaron diciendo que la niña estaba mal. Yo pensaba que era una mala digestión porque me dijeron que había vomitado mucho. Pero me dicen que ha ingerido una sustancia", ha relatado la madre de la niña. La niña empezó a convulsionar dentro del aula y fueron sus compañeros quienes salieron a pedir auxilio. Después la menor fue trasladada al hospital.

"Por la tarde me dijeron que tenía derrame cerebral y no fue solamente por un golpe sino porque se tomó dos pastillas. Hay testigos", ha denunciado la mujer en declaraciones ante las cámaras.

Las familias denuncian que esto haya pasado dentro del centro y que la dirección no tuviera conocimiento de ello. "Se lo han dado a la niña entre juegos y juegos. Eso es lo que ha pasado y la niña ha fallecido", ha asegurado públicamente otra de las madres del colegio. Pero el caso de esta pequeña no es el primero. "Esto se ha dado anteriormente, el mes pasado se ha dado otro caso en otra niña", añadía otra madre.