¿Restaurantes con "precios dinámicos"? La propuesta del chef Dani García para pagar menos "los días tranquilos" y más los de "máxima demanda"

Sí, pero... Desde la OCU señalan que, pese a que no hay una "limitación legal que lo impida", debe haber transparencia en los precios, "sobre todo en cómo se aplican y en cuándo se aplican".

El chef Dani García ha propuesto implementar "precios dinámicos" en los restaurantes, donde el costo de un plato varía según la demanda, similar a los billetes de avión. Esto implicaría precios más bajos en días con menos demanda, como los lunes, y más altos en días de alta demanda, como los sábados. Sin embargo, esta idea ha generado debate. Algunos hosteleros, como María Díaz del Bar Juan Breva, temen que afecte a los clientes habituales. José Míguez, de la Bodeguilla de Santa Marta, advierte que las expectativas pueden no cumplirse siempre. La OCU enfatiza la importancia de la transparencia en la aplicación de estos precios, ya que la falta de claridad podría alejar a los consumidores. En última instancia, serán los clientes quienes decidan si esta propuesta es viable.

El chef Dani García ha revolucionado las redes con su propuesta de poner "precios dinámicos" en los restaurantes. Es decir, que cenar sea más barato un lunes y más caro un sábado porque el valor del plato servido lo marca la demanda como ocurre, por ejemplo, con los billetes de avión.

"A mí me pasa que me saco un billete de avión, consulto con mi mujer y a los tres minutos es más caro. O sea, billetes de avión precios dinámicos todo el rato. Nuestra industria sigue en los años 90. Yo creo que el futuro tiene que ser otro, que los días tranquilos pagues menos y los días de máxima demanda pagues más", ha expresado el chef en una entrevista.

No obstante, hay algunos hosteleros que no están muy convencidos. "Así, entonces, se verían afectados unos clientes habituales, por ese abuso", señala María Díaz, del Bar Juan Breva en Sevilla.

Entre los clientes hay disparidad de opiniones entre aquellos que prefieren que "las croquetas estén siempre al mismo precio" a los que pueden "ir a un restaurante que igual no nos podemos permitir el día que está más alto, pero un día que está más bajo, podemos ir a ver qué tal".

La incógnita sería entonces si eso podría provocar un efecto rebote. Es decir, si una mayor afluencia de gente en los días más baratos, supondría una subida de precios también en esos días. Ahora bien, como explica José Míguez, de la Bodeguilla de Santa Marta en Santiago de Compostela, las expectativas no siempre se cumplen: "Hay días que hay más demanda, días que esperas más demanda y no la hay. Todo depende y yo creo que es para cogerlo un poquito con pinzas".

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subrayan que la transparencia es importantísima. "Actualmente no hay una limitación legal en España que impida esa fijación de precios, pero sí que advertimos de falta de condiciones de transparencia, sobre todo en cómo se aplican y en cuándo se aplican", comenta Enrique García, portavoz de la OCU.

"El consumidor va a decidir. Y si no tiene claro cuál va a ser el precio que le van a cobrar pues evidentemente se va a ir"", añade. Porque al final, independientemente de la propuesta, será el cliente quien opine y decida.

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