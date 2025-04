Rescatados cuatro espeólogos malagueños en la cueva dels Sumidors de Vallada (Valencia)

Cuatro espeleólogos malagueños fueron rescatados con éxito tras quedar atrapados en la cueva túnel dels Sumidors en Vallada, Valencia. El grupo había descendido sin saber que la cueva no tenía una salida por la parte inferior. Aunque no sufrieron lesiones, el frío y el cansancio les afectaron tras horas atrapados. El rescate, que se prolongó hasta la madrugada, involucró al Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), bomberos locales y forestales, el GREIM de la Guardia Civil, la Policía Local y servicios sanitarios. Las mujeres del grupo dieron la alerta, mientras los hombres quedaron atrapados tras descender rapelando.

Para ello, tuvieron que ser movilizados, tras un aviso cerca de las 21:00 al Consorcio de Bomberos ,efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), bomberos voluntarios de la comuna valenciana, así como una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. A ellos, se sumaron Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, además de agentes de la Policía Local de Vallada y medios sanitarios.

Según han confirmado fuentes cercanas al rescate a laSexta, los efectivos de salvamente se introdujeron en la cueva, localizando a los cuatro espeólogos en el fondo de esta. Una vez allí, les prestaron la ayuda necesaria mediante diversas maniobras, para poder ascender y alcanzar la salida de la superficie, desde el pozo al que llegaron a una profundidad de 25 metros.

Fueron las mujeres las que dieron la voz de alarma de lo sucedido al grupo de hombres que acompañaban, pues ellas optaron por no descender, mientras que ellos descendieron rapelando retirando la cuerda a su paso. Al observar que no había podibilidad de salida quedaron atrapados a la última sala donde el frío, ya que la de Sumidors es una cueva con actividad de agua, habiendo siempre goteo. Algo que trataron de combatir con mantas térmicas y una especie de vela con la que se calentaban.