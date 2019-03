El 'Re-gifting', vender los regalos que no nos gustan, ha aumentado un 20% esta Navidad

Si los Reyes magos no han acertado, no está solo. Forma parte del tercio de españoles que no recibieron el regalo perfecto. Bien por la talla, o simplemente porque no gusta o lo tenemos repetido.

Es lo que le ha pasado a Sandra, pero en lugar de cambiarlos, los venderá en internet. "Tengo una muy parecida y con el dinero que saque me quiero comprar otra", reconoce.

Acaba de publicarlo, y ya han visto su anuncio 64 personas. El año pasado el 5% de las personas que recibieron regalos no deseados hiceron lo mismo que Sandra. "Me ha dado buen resultado siempre,me han dado el dinero, prefiero el dinero y comprarlme yo lo que quiero" declara Sandra.

Ahorrese las colas, dicen desde las plataformas de venta en internet y de paso recupere su dinero, eso es el regifting. Así lo explica Susana Voces, Directora General EBay España. "Es una nueva tendencia, cada vez más popular tmabién en España que consiste en vender los regalos que no te han gustado".

Además, todo sin moverse de casa. "Con un simple click subiendo dos fotos y escribiendo un pequeño texto podemos vender el objeto en practicamente dias e incluso horas", insiste Susana.

Los que el año pasado se animaron a vender sus regalos, consiguieron unas media de 87 euros. "Una audiencia de casi 300 millones d epersonas van a ver tu producto y van a dar una segunda vida a tu regalo" confirma Javier Alvira, Director Marketplace de Amazon.

La eficacia del regifting no tiene rival ya que según aseguran estos portales de internet, séis de cada diez objetos que se anuncian se venden en menos de una semana.