Las rebajas de verano 2019 están a la vuelta de la esquina pero ya son muchas las tiendas que han empezado a colgar en sus escaparates los carteles de descuentos y se han adelantado al afecha oficial que es el 1 de julio.

En España durante esta campaña, que duran alrededor de dos meses, se crean más de 200.000 nuevos puestos de trabajo y se tiene previsto un crecimiento del 3% al 5% respecto a las rebajas del verano de 2018.

No obstante, muy poca gente sabe el origen de estas rebajas y cuáles son los países que las siguen al pie del cañón.

Comienzos en Estados Unidos

Tras el comienzo de la denominada 'Gran Depresión' en Estados Unidos braham & Straus, Filene's, F&R Lazarus & Co, OH y Bloomingdale's se unieron para conformar un macrogrupo empresarial y hacer frente al descenso del consumo: Federated Department Stores Inc.

Poco después la cadena, conocida ahora como Macy's, decidió poner a la venta el stock de la temporada anterior a un precio muy bajo y poder liquidarlo por completo.

Visto el éxito de esta práctica surgió la idea de establecer un periodo concreto para que las tiendas pudieran deshacerse de los productos que no se habían vendido ya que es más rentable venderlos por un precio menor que almacenarlos.

Pese a que algunos expertos sitúen el origen de las rebajas en España a principios de la década de los 40, una vez finalizada la Guerra Civil española, algunas investigaciones realizadas por el divulgador Alfred López apuntan que la primera "liquidación" de stock se llevó a cabo durante el verano de 1935 de la mano de Sederías Carretas, la predecesora de Galerías Preciados. Después El Corte Inglés siguió con la tendencia.

Desde entonces esta forma revolucionaria de vender se ha ido introduciendo poco a poco en el día a día hasta convertirse en una estrategia comercial de éxito que representa gran parte de la facturación anual de las empresas.

En 2012 las rebajas dejaron de ser reguladas en nuestro país. Desde entonces, cada sector elige la duración (todos suelen coincidir) y deciden en qué períodos estacionales "de mayor interés comercial" se celebran.

Aunque a lo largo del año cada comercio establece sus normas, hay dos épocas que son claves para todos: las rebajas de invierno y las de verano.

¿Qué países están en rebajas?

Inglaterra: a partir del 6 de julio comienzan oficialmente las rebajas de verano en el país aunque ya son muchas las tiendas que han colgado el cartel de 'sales' en sus escaparates. Con hasta el 70% de descuento pequeñas y grandes marcas esperan que los clientes arrasen comprando.

Estados Unidos: este país se encuentra inmerso en unas rebajas constantes. Durante todo el año los escaparates se llenan de ofertas, especialmente cuando coinciden con fechas especiales como el cumpleaños de Martin Luther King, día de Acción de Gracias, días del padre o de la madre, Black Friday o Cyber Monday entre otros.

Respecto a las rebajas de verano, éstas empiezan el 29 de junio y terminan el 4 de julio, conocidas como 'Ventas del 4 de julio'. No obstante del 28 de julio al 1 de agosto están las rebajas 'Back-to-school' y durante el 30 de agosto y 1 de septiembre por el 'Día del Trabajo'.

Francia: la fecha oficial que pone el pistoletazo de salia a las rebajas en el país galo es el 26 de junio. Durante más de un mes, hasta el 6 de agosto, Francia llenará sus escaparates de descuentos y 'chollazos' a los que no poder resistirse. No obstante, aunque por norma general este es el periodo de descuentos establecido, cada tienda determina su calendario y horario.

Alemania: aunque a lo largo del año tiene periodos de rebajas, como las de invierno, en verano no tiene días concretos con descuentos.

Italia: inicialmente el país comienza sus rebajas en el mes de julio aunque al igual que en el resto se han adelantado unos días. Tras el 'mayo negro' al que ha tenido que hacer frente Italia y la caída de las ventas, esta temporada veraniega se espera recuperar en la medida de lo posible lo perdido.

Aunque la fecha de inicio es la misma para todas las provincias, el fin delas ofertas lo establece cada una o cada tienda rondando el 10 de julio.