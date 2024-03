Los interrogantes sobre el estado de salud de Kate Middleton tras haber ingresado el pasado mes de enero en una clínica para que se le practicase una intervención abdominal, parecen que se van despejando. Este lunes ha salido la primera imagen de la princesa de Gales desde que se le viese en público el pasado 25 de diciembre.

La fotografía la ha publicado el medio estadounidense especializado en celebridades 'TMZ'. En ella se puede ver a la heredera consorte al trono británico en el interior de un vehículo. En el coche, un Audi color negro, viajan Kate como copiloto, y su madre Carole al volante.

Según asegura el medio, la instantánea se realizó en las inmediaciones del castillo de Windsor, suponiendo que esta sería la primera vez que la princesa sale de su casa tras la intervención quirúrgica que le realizaron en la London Clinic, a mediados de enero.

Al menos, ya se sabe que no que la 'royal' no está secuestrada como algunos se atrevieron a vaticinar ante el hermetismo que le ha rodeado hasta entonces. No obstante, a través de la publicación es complicado saber su estado de salud, pues además de ir en el interior del vehículo, porta unas grandes gafas de sol negras que no permiten vislumbrar ningún tipo de detalle.

De hecho, durante la misma tarde de este lunes, la experta Ana Polo contaba en Más Vale Tarde que la prensa del Reino Unido empezaba a enfadarse ante la multitud de preguntas sin respuestas que ha generado la situación de Middleton. Además, no dudó en asegurar que la gestión mediática de este asunto no está siendo la mejor.

Durante la semana pasada, según pudo recoger laSexta, el gabinete de comunicación emitió un escueto mensaje en el que se aseguraba que no se proporcionaría ningún tipo de actualización sobre su estado salvo que haya algo significativo. No obstante, sí que anunciaron que su vuelta a la vida pública sería durante o después de Semana Santa.