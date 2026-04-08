Reabierto el caso de los vídeos a mujeres mientras hacían pis en Cervo (Lugo) que luego se subieron a páginas eróticas

Los detalles Se trata de unas grabaciones realizadas en 2019 en un callejón. Hay un centenar de afectadas, algunas menores de edad, y solo un sospechoso.

El caso de los vídeos íntimos grabados a mujeres en Cervo en 2019 ha sido reabierto por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro. Las grabaciones, realizadas mientras las mujeres orinaban, fueron subidas a páginas eróticas, afectando a unas cien mujeres, incluidas menores. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informa que la reapertura se debe a una nueva interpretación del Tribunal Supremo sobre plazos legales. Aunque el único investigado fue exonerado, la causa se reabre para investigar a otra persona identificada mediante un informe técnico. Se han ordenado nuevas diligencias y se admiten recursos de apelación.

Se reabre el caso de los vídeos íntimos grabados a mujeres durante una fiesta en el municipio lucense de Cervo. Se trata de unas grabaciones realizadas en 2019 en un callejón cuando las mujeres estaban orinando y que después se subieron a páginas eróticas. Hay un centenar de afectadas, algunas menores de edad, y solo un sospechoso.

Así lo ha ordenado este miércoles la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informa en un comunicado de que la jueza instructora ha aplicado, de esta forma, "la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado".

Asimismo, precisa que la sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en el que se ordena la reapertura.

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.