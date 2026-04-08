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Alerta por desaparición

Buscan en Murcia a una niña de dos años desaparecida el 26 de marzo

Los detalles La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y, por el momento, no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias de la desaparición.

Buscan en Murcia a una niña de dos años desaparecida el 26 de marzoBuscan en Murcia a una niña de dos años desaparecida el 26 de marzoSOS Desaparecidos
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El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta por la desaparición en Murcia de Marcela M. N, una menor de dos años cuyo paradero se desconoce desde el 29 de marzo.

La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y, por el momento, no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias de la desaparición, si bien ha confirmado a EFE que una de las hipótesis con la que trabaja es sustracción parental por parte de uno de los progenitores.

Según la información difundida, la niña tiene ojos marrones, complexión delgada y mide aproximadamente 80 centímetros de altura.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que pueda ayudar a su localización.

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