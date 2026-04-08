Noah, un niño con discapacidad que lleva dos años esperando un profesor de apoyo: "Está sufriendo"

Los detalles Hace más de un mes, una jueza dio tres días de plazo a la Generalitat Valenciana para que facilitara ese profesor. Desde Educación aseguran que se incorporará el 20 de abril.

Noah, un niño con una discapacidad del 61%, TDAH, trastorno del aprendizaje y dislexia, lleva dos años esperando un profesor de apoyo en su colegio. Tanto su familia como el centro educativo han solicitado este recurso por diversas vías. Hace más de un mes, una jueza ordenó a la Generalitat Valenciana que proporcionara dicho docente en tres días, pero aún no han cumplido. La ausencia de un profesor terapéutico afecta gravemente a Noah, generándole frustración y dificultades para seguir el ritmo escolar. La familia denunció la inacción de la Conselleria de Educación, que prometió resolver la situación para el 20 de abril. Mientras tanto, el padre de Noah, Néstor Carracedo, asegura que seguirán luchando por la integración que su hijo merece.

Noah es un niño con discapacidad que lleva dos años esperando un profesor de apoyo. Tanto la familia como el colegio lo han pedido por varias vías. Hace más de un mes, una jueza dio tres días de plazo a la Generalitat Valenciana para que facilitara ese profesor, pero todavía siguen esperando.

El pequeño tiene una discapacidad del 61%, TDAH, trastorno del aprendizaje y dislexia. El niño, junto con su familia, lleva dos años esperando a que se le designe un docente de apoyo que le ayude en clase.

"Cuando le entra una crisis, como tiene que salir, se lo tienen que llevar entre los profesores que sea. Si estuviese el apoyo, no haría falta porque vería que le va a dar y podría evitarlo", cuenta su padre, Néstor Carracedo.

La falta de un PT , un profesor terapéutico, condiciona su vida. "Sufre porque no consigue llevar el ritmo de sus compañeros. Se frustra cuando le entra una crisis", desvela Néstor Carracedo.

Ante la falta de respuesta, la familia denunció la inacción de la Conselleria de Educación en el juzgado por vulneración de derechos fundamentales, y le dieron la razón. "No entiendo como una decisión de una jueza se puede ignorar de tal manera", lamenta el padre del niño.

Ahora, desde Educación aseguran que se está tramitando la petición de un puesto de pedagogía terapéutica y que la incorporación se producirá el lunes 20 de abril, aunque Néstor desvela que creeo que solo será para la mitad de la jornada lectiva.

El padre del menor asegura que seguirán luchando, pese al esfuerzo que eso conlleva, para que Noah pueda hacer realidad la integración que siempre debió tener.

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