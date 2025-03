Quién es el tío Miguel, el médico que el 'Rey del Cachopo' señala como descuartizador: "No pondría la mano en el fuego por ellos"

César Román, conocido como el 'Rey del Cachopo', en prisión por el homicidio de su pareja Heidi Paz en 2018,ha revelado siete años después dónde está el cuerpo de la joven hondureña, del que solo se halló su torso metido en una maleta. El resto del cadáver nunca se encontró, por lo que los investigadores no pudieron determinar la fecha exacta y el modo en el que murió Heidi.

Ahora, el asesino confeso ha dibujado un croquis en el que señala el lugar aproximado del enterramiento de los restos mortales, "cerca del parque arqueológico" de Carranque, en Toledo, "antes de cruzar el puente sobre el río Guadarrama, en una zona formada por montañitas situadas a unos 500 metros del parking". Pero Román asegura desconocer el lugar exacto, puesto que -dice- fue su tío, Luis Miguel Viruete, quien en realidad se encargó de desmembrar el cuerpo y enterrarlo, "dados sus conocimientos médicos" y sus "prácticas en el Instituto Anatómico Forense".

Pero, ¿es cierta la descripción que César Román hace sobre su tío? Sí. Según ha relatado a laSexta un miembro de su familia muy cercano, Luis Miguel Viruete, el 'tío Miguel' o 'Miguelín', como le llamaban en casa, era el mediano de tres hermanos; la mayor es la madre del 'Rey del Cachopo', quien todavía vive. Luis Miguel falleció el 27 de julio de 2021 a los 67 años de un cáncer de pulmón. "Tras hacer el servicio militar en la Cruz Roja, comenzó sus estudios de medicina", afirma este familiar, que señala que "no llegó a terminar la carrera, porque decidió dedicarse a la hostelería". 'Miguelín' decidió probar suerte y montó un bar en la zona de Doctor Esquerdo, en Madrid.

Quizá por eso, César Román y él tenían una buena relación. Ambos habían probado suerte en negocios parecidos y a los dos les había ido mal. "Tenían la costumbre de gastarse el dinero en lo que no debían. Les gustaba la juerga más que el trabajo", explican en la familia.

Otra de las coincidencias que llama la atención es el hecho de que ninguno de los dos tenía carné de conducir, al menos eso dice nuestro confidente en la familia, lo que hace imposible pensar que 'Miguelín' actuase solo. ¿Cómo entonces iba a trasladar el cadáver? De hecho, durante la instrucción y en el juicio nunca se logró identificar a la misteriosa persona que salió la nave de Usera durante el incendio que destapó todo el caso. Un conserje de la zona vio a un hombre con vestimenta de trabajo cerrar la puerta y marcharse. No era César Román, pero tampoco lo describió como un hombre de 64 años, los que tenía Luis Miguel Viruete en esa fecha (agosto de 2018). ¿Quién estaba en la nave el día que se descubrió el torso de Heidi?

Otro de los puntos en común es que ambos, tío y sobrino, hacía años que no mantenían relación con su familia. Y también es el vínculo de Luis Miguel con la provincia de Toledo, donde había nacido y se había criado. Pero, ¿de qué conocía César Román el paraje de Carranque donde sitúa el cadáver de Heidi? Eso es un misterio. Según afirma el propio condenado en su carta a la jueza, ambos acordaron su enterramiento en el paraje de Carranque, conocido como Las Cárcavas, "en la provincia de Toledo, de la que era natural Miguel, paraje que conocíamos juntos desde mi niñez". Sin embargo, nadie recuerda que el 'Rey del Cachopo' pasara temporadas allí de niño.

"No le doy veracidad. Es un narcisista de libro y necesita salir en los medios", afirma su exabogada, Ana Isabel Peña. Ni siquiera las fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid creen que César Román diga la verdad sobre el paradero del cadáver de Heidi Paz. Todos creen que ha decidido manchar el nombre su tío, quien ya no puede defenderse ni ser condenado, para obtener beneficios penitenciarios. Pero cuando preguntamos al familiar cercano si cree que la historia es cierta, responde que "no pondría la mano en el fuero ni por César ni por Miguel. Podría ser".

