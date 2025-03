El 'rey del cachopo' revela dónde están los restos de Heidi: dice que la mató de un tiro y que la descuartizó un tío suyo

César Román, más conocido como el 'rey del cachopo', revela ahora por primera vez dónde están los restos mortales de su pareja, a quien asesinó en agosto de 2018. También desvela cómo la mató, asegurando que fue con un disparo en la cabeza durante un forcejeo en el transcurso de una discusión.

En un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, que este martes avanza Europa Press, asegura además que no fue él quien la descuartizó, sino un tío suyo médico forense, ya fallecido, a quien pidió consejo cuando comprobó que ella estaba muerta. Hace ya un año, confesó por primera vez la autoría del crimen de Heidi Paz, cuyo torso fue encontrado en una de las naves del empresario en Usera, Madrid.

Román afirma ahora que la muerte de Heidi se produjo en "el transcurso de una absurda discusión" por temas económicos en la nave donde después se halló la maleta con el torso de la víctima. Según su versión, la mujer cogió una pistola y, cuando intentó quitársela, "el arma se disparó fatalmente, falleciendo instantáneamente pues aquel nefasto y único disparo impactó en su cabeza, sin orificio de salida".

El 'rey del cachopo' esgrime que quiere revelar la localización de sus restos para poner fin al dolor de sus seres queridos. Según su relato, se puso en contacto con su tío por sus conocimientos médicos. "Tomamos la tremendamente equivocada y errónea decisión de ocultar lo sucedido, deshaciéndonos del arma y el cadáver, conviniendo que sería Miguel quien lo hiciera, mientras yo simulaba una vida lo más normal posible", admite.

Sostiene que ambos acordaron enterrar el cuerpo en un paraje de Carranque, en Toledo, que conocían juntos desde su niñez. "El paraje es conocido popularmente como Las Cárcavas, cerca del parque arqueológico, antes de cruzar el puente sobre el río Guadarrama, en una zona formada por montañitas situadas a unos 500 metros del parking, frente al merendero, a la izquierda del puente, la fuente y el arroyo seco", detalla en la misiva.

Sin embargo, esgrime que no conoce el lugar exacto porque no acompañó a su tío. El escrito va acompañado de un plano de la situación y la zona, según la recuerda, para "favorecer su localización" y se ofrece a aportar "cuantos detalles conozco y que entiendan necesarios para la localización". "Pido sinceramente perdón a la familia de Heidy por este actuar y con esta explicación no quiero reducir ni aminorar lo más mínimo mi responsabilidad, que asumo absolutamente y con todas sus consecuencias", afirma asimismo.

Una nueva versión

En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo avaló la condena de 15 años de prisión impuesta al 'rey del cachopo' por el homicidio de su pareja, después de que el informe del ADN acreditara que el torso hallado en una de sus naves era de la víctima. La Justicia declaró probado que mató a Heidi la madrugada del 5 de agosto de 2018 en un piso que había alquilado en Vallecas.

Hasta ahora, el empresario defendía que detrás del asesinato había una mafia policial y que su expareja se dedicaba al 'vuelco' de drogas, versión que ahora desmiente.