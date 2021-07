Las altas temperaturas de los últimos días han provocado un aumento de la cantidad de medusas en las costas de la Comunitat Valenciana. ¿Qué hay que hacer si tenemos la mala suerte de que una nos pique?

Andrea Armero, médica de Cruz Roja, explica que ante la picadura de una medusa lo más importante es no tocarla con la mano, ya que de esta manera podríamos expandirla aun más.

"El agua del mar va bien para que se vayan las esporas que dejan", agrega Armero, que añade que en todas las playas hay puntos de atención sanitaria donde nos aplicarán suero para ir eliminando las esporas. En el caso de que pique o que la persona tenga urticaria, nos aplicarán además una crema antihistamínica.

Pero, ¿qué es lo que no debemos hacer? Armero señala que el error más común es ir a la ducha de agua dulce, porque eso hace que exploten las vesículas que ha dejado la medusa y nos pique todavía más, por lo que no hay que hacerlo bajo ningún concepto. De igual modo, la médica incide en la necesidad de no rascarse ni aplicar remedios caseros.