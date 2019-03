Se puede vivir con alguien que está incubando el ébola pero no lo ha desarrollado

Junto a la urbanización de Teresa hay vecinos que pasean tranquilamente, aunque el pánico por el ébola ha afectado a la zona. Hacer vida normal es seguro en zonas cercanas a un contagio por ébola. Los expertos nos razones suficientes para ello.

Hace falta contacto directo con fluidos del enfermo para contagiarse. Es decir, que también se puede pasear por el hospital Carlos III. Una limpieza general mata al virus. El ébola es menos contagioso que una gripe común, aunque sea más mortal. Cuando se pone en contacto con el aire, el ébola tiene fecha de caducidad.

También es tranquilizador saber que se puede vivir con alguien que está incubando la enfermedad pero no la ha desarrollado. Es decir, que ir preocupado por la calle no tiene sentido, según los que han convivido con enfermos de ébola. En resumen, que el ébola es peligroso, pero también lo es preocuparse en exceso por no estar bien informado.