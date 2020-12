Más de un millón de personas en España podrían encontrarse a la espera de una intervención quirúrgica a causa de la pandemia. Así lo ha apuntado un informe de la Iniciativa Proyecto Venturi, que ha cifrado en 459.429 los pacientes que estarían "pendientes de indicación quirúrgica" debido a la presión hospitalaria provocada por la crisis del coronavirus. A ese número, que se ha obtenido comparándolo con los datos expuestos por Sanidad en 2019, se suma otro mayor de pacientes 'ocultos', considerados así por no haber sido diagnosticados aún.

"Si sumamos los que están en el radar de la sanidad con los ocultos, la estimada es de 1.150.000 personas", ha afirmado Antonio Burgueño Jerez, director de la Iniciativa Proyecto Venturi, organización que ha matizado además en su documento que no se trata de una situación homogénea en todo el territorio: "Como ejemplo, el tiempo medio de espera para una intervención de cirugía torácica en Andalucía es de 527 días, frente a los diez días de La Rioja".

La plataforma ha dado con estos resultados después de analizar distintos parámetros en este marco de estudio, como el número de pacientes que hay en cada territorio por 1.000 habitantes, el tiempo medio de espera o el porcentaje de personas que han superado la barrera de los seis meses de espera para poder realizarse una intervención quirúrgica.

Precisamente, el estudio también ha señalado que actualmente un tercio de los pacientes de España que están en esta lista de espera (calculan que 233.730) llevan más de seis meses pendientes de la citación médica para ser operados, estando la media nacional por encima de los 170 días. "Esto les coloca en situación de reclamar la aplicación de la Ley de Garantía Asistencial", apuntan desde Venturi en el informe de resultados.

Se dispara el miedo a acudir al médico

La pandemia de coronavirus no solo ha provocado un aumento considerable en el número de personas que esperan para poder ser intervenidas de forma quirúrgica. Con esta crisis también ha crecido el miedo a acudir al hospital o al centro sanitario en cuestión. Y no, no es porque haya menos patologías, sino porque muchos han optado por buscar un diagnóstico a sus problemas en Internet.

Una cuestión peligrosa, dado que puede desembocar en 'cibercondría', que es la obsesión por la búsqueda de consecuencias a las dolencias que uno pueda tener de forma irregular o regular, pero sin la revisión sanitaria pertinente. "Del 90% de los ciudadanos de los países desarrollados, el 70% hace búsquedas de cuestiones relacionadas con la salud. De este 70%, prácticamente, entre el 12% y el 20% hacen una búsqueda excesiva y, hasta cierto punto, patológica", ha destacado a laSexta Julio de la Torre, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.

La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia el deterioro del sistema nacional de salud de España en los últimos años, pues los hospitales y otros centros sanitarios se han visto desbordados en numerosas ocasiones para atender a todos los pacientes que acudían allí con sintomatología relacionada con el coronavirus. Una situación que no han dejado de denunciar en los últimos meses con numerosas protestas para lograr una mayor inversión en Sanidad.