PSOE y Podemos critican la "obstrucción" del PP y Ciudadanos para legalizar la ley eutanasia

TRAS EL CASO DE ÁNGEL HERNÁNDEZ

Se reabre el debate sobre la legalización de la eutanasia tras la muerte asistida de María José. Sánchez no descarta el indulto de su marido, que la ayudó a morir. Iglesias considera "indecente" que vaya a la cárcel. Casado aboga por los cuidados paliativos y Ciudadanos dice que no es responsable de que la ley no saliera adelante.