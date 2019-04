Propinan una brutal paliza a una anciana de 91 años en L'Hospitalet: "Me rajó la cabeza"

Una mujer de 91 años ha sido brutalmente agredida con un hierro en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, mientras paseaba con su hijo por la calle, según ha adelantado 'Antena 3'. "Me dio con un cacharro de hierro y me rajó la cabeza, me ponían toallas y gritaban 'una ambulancia'", explica la víctima.

El atacante la asaltó por la espalda y la asestó varios golpes con una barra de hierro que sacó de un carro de la compra.

A consecuencia de la agresión Valentina Sánchez tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital ya que presentaba moratones por todo el cuerpo, tenía una herida sangrante en la cabeza y la cara hinchada. De hecho, ha tenido que recibir más de 100 puntos en la cabeza.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el autor de la paliza es un hombre de 52 años de nacionalidad argelina que tiene problemas mentales y que según los testigos presenciales, podría tratarse de un mendigo de la zona.

Según han informado a 'La Vanguardia', el hombre, quien ha sido ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital de Bellvitge, seguramente no quería matar a la mujer sino simplemente lesionarla.