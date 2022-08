La cerveza se ha convertido para muchos en compañera de comidas y encuentros con amigos en las terrazas cerca de los hogares. El vehículo impulsor de más de una relación. Sin embargo, el cese de la producción de cervezas en el norte de México ha llamado al pánico por el miedo a los efectos que podría haber en la industria española, pero ¿de verdad tendremos que sustituir las cañas en el menú?

El revuelo comenzó con el aviso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, del posible cese de producción en el norte del país. Actualmente las zonas norteñas como Monterrey, hogar de muchas industrias, están experimentando una sequía catalogada de “extrema”, reportó la BBC. La sequía, por ende, está provocando el desabastecimiento de uno de los principales ingredientes de la cerveza: el agua.

Esta falta de agua está afectando gravemente a los suministros de la población, "ya no se puede dar permiso en donde no hay agua, o donde están abatidos por completo los mantos freáticos" dijo López Obrador. Si no hay agua para los ciudadanos, entonces tampoco la hay para las industrias. El presidente resaltó que la principal misión del gobierno es asegurar agua para el consumo humano.

Sin embargo, esto no significaría un cese absoluto de la producción, el presidente recalcó que "no es decir 'ya no vamos a producir cerveza', es decir: 'no se va a producir cerveza en el norte'. ¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur y sureste”.

Este es un acontecimiento preocupante para la industria mexicana puesto que el país es el principal exportador de cervezas del mundo, según los datos de ventas mundiales del 2021 recogidos y publicados por Statista en el 2022. Así que en España podría afectar a aquellos que consuman cervezas de este origen, y probablemente se note más en un aumento de precio, pero su desaparición total es improbable puesto que no se ha puesto en marcha ninguna prohibición legal.

Pero la industria española no tiene preocupaciones en este frente. Aquellos que opten por Estrella Galicia, Mahou, Heineken o alguna otra marca artesanal de España, en principio, no tienen nada de qué preocuparse. Una portavoz del gabinete de comunicación de Estrella Galicia declaró a laSexta que no tienen conocimientos de ningún efecto negativo sobre su producción.

Eso puede tranquilizar de primeras sobre un desabastecimiento de cervezas inmediato, pero no apacigua un temor para el futuro. Cabe recordar que la situación en México tiene su raíz en una sequía y actualmente España experimenta una. De hecho, el país se enfrenta a la peor sequía en 57 años según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sin embargo, la sequía no es una preocupación para la industria en estos momentos, declaró la asociación Cerveceros de España que agrupa a las grandes como Mahou San Miguel, Heineken, Damn, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Compañía de Cervecería de Canarias, S.A y Grupo Agora.

“Lo que sí podemos afirmar es que esta situación no está afectando a la producción de cerveza en nuestro país. No podemos valorar hipótesis futuras”, comentaron a laSexta sobre las posibles repercusiones en el futuro de continuar estas sequías. Aseguraron, además, estar “firmemente comprometidos con la sostenibilidad en la producción de la cerveza española a través de un uso racional y responsable del agua” en conjunto con otras medidas como hacer la transición a energías más sostenibles y favorecer la circularidad de los envases y materias primas.