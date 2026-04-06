Prisión para un hombre que llevaba un año escondido en Seseña después de apuñalar a su expareja con un destornillador

Los detalles El hombre se presentó en el trabajo de su expareja quebrantando una medida cautelar y tras iniciar una discusión, le clavó en el cuello un destornillador mientras le día: "Si no eres para mí, no eres para nadie".

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre que estuvo oculto durante un año en Seseña (Toledo) tras apuñalar a su expareja con un destornillador, causándole graves heridas. El ataque ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando el agresor violó una orden de alejamiento y atacó a la mujer en su lugar de trabajo. Vecinos y la rápida intervención policial evitaron un desenlace fatal. El agresor huyó y se escondió en Seseña, adoptando medidas para no ser localizado. Finalmente, fue detenido el 20 de marzo tras un operativo en el que agredió a un agente. Está en prisión, acusado de varios delitos. El '016' ofrece asistencia a víctimas de violencia machista.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que llevaba un año oculto en un domicilio de Seseña (Toledo) después de apuñalar reiteradamente a su expareja con un destornillador, lo que le provocó lesiones graves.

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2025, cuando el detenido quebrantó una medida cautelar y se presentó a primera hora de la mañana en el trabajo de su expareja. Tras iniciar una discusión, el hombre sacó varios destornilladores y le clavó uno de ellos en el cuello en varias ocasiones mientras le decía: "Si no eres para mí, no eres para nadie", ha informado la Policía.

La presencia de algunos vecinos que acudieron a los gritos de auxilio impidió que el hombre continuara agrediendo a la mujer. Además, gracias a la intervención inmediata de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y los servicios sanitarios, la mujer fue estabilizada.

Por su parte, el agresor huyó del lugar y se escondió en la localidad toledana de Seseña, donde ha permanecido más de un año oculto adoptando importantes medidas de seguridad, como no usar su teléfono móvil o no renovar sus documentos de identidad.

Tras las pesquisas, los agentes lograron determinar el paradero de este individuo, que convivía con una mujer, al parecer su actual pareja. Así, el dispositivo policial culminó el pasado 20 de marzo con la detención del supuesto agresor cuando salía de su domicilio en un operativo en el que reaccionó de forma violenta, agrediendo a un agente al que causó lesiones en el tórax.

El hombre, que fue puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad, se encuentra ya en prisión.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al '112' o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización

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