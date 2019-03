El primo de Ruth asegura que José Bretón le confesó la muerte de sus hijos

Bretón le confesó que sus hijos estaban muertos, y que lo estaban por venganza a su ex mujer Ruth Ortiz. El marido de la prima de Rurh Ortiz, Juan David López, ha entrado en la sala presentándose como el mejor amigo de José Bretón, papel que usó a petición de la madre de los niños para intentar sacarle la verdad.



Para ello le visitó en la cárcel en tres ocasiones. Juan David se inventó que se estaba separando de su mujer y le dijo a Bretón que había hecho bien en darle un escarmiento a Ruth. Ha asegurado que en ninguna de sus tres visitas Bretón le preguntó por si se sabía algo más de los niños, tenía otras obsesiones.



El abogado de Bretón, Sánchez de Puerta, ha requiminado a Juan David López que no acudiera a la policía en cuanto supo que los niños estaban muertos si no tras la segunda visita. Durante el enfrentamiento, el abogado le ha acusado de no contar en el juicio, lo mismo que en sus primeras declaraciones. El juez ha tenido que intervenir para que dejaran de discutir.