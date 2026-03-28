Los presuntos autores del crimen de Rioja (Almería) se entregan a la Guardia Civil por "la presión mediática"

El contexto Los dos sospechosos son el hermano y la cuñada del hombre que resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza el pasado 24 de marzo durante un tiroteo en su vivienda de Rioja, en el que murió su esposa.

Un hombre y una mujer, buscados por el presunto homicidio de una mujer y las graves heridas a un hombre en un tiroteo en Rioja, Almería, se entregaron voluntariamente a la Guardia Civil. La Benemérita informó que la entrega fue consecuencia de la "presión mediática y búsqueda intensa" realizada por sus operativos. Los sospechosos, Javier N.S. y Rocío R.G., hermano y cuñada del herido, fueron identificados tras un llamamiento a la colaboración ciudadana. El crimen ocurrió el 24 de marzo en un cortijo de El Marraco, donde también se hallaron cultivos de marihuana y conexiones eléctricas ilegales.

El hombre y la mujer que estaban en búsqueda por el presunto homicidio de una mujer y las graves heridas ocasionadas a un hombre en un tiroteo en el pasado día 24 de marzo en el municipio almeriense de Rioja se han entregado de forma voluntaria a la Guardia Civil este sábado y serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.

Así lo ha confirmado la Benemérita a través de un comunicado difundido a los medios, donde han detallado que ambos investigados se han entregado como consecuencia de "la presión mediática y búsqueda intensa" llevada a cabo por los operativos desarrollados por la Comandancia de la Guardia Civil y como fruto de la gestiones desempeñadas por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de La Policía Judicial de Almería.

Precisamente, este viernes la Guardia Civil pidió colaboración ciudadana para localizar a los dos sospechosos del tiroteo. Para ello, difundieron sus rostros y sus nombres: Javier N.S. y Rocío R.G., hermano y cuñada del hombre que resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en su vivienda de Rioja en el que murió su esposa.

El crimen ocurrió sobre las 11:00 horas del pasado 24 de marzo en un cortijo situado en el paraje Conquín de la zona de El Marraco, donde una mujer resultó fallecida a causa del disparo con arma de fuego que recibió, mientras que su marido resultó herido de gravedad con un tiro en la cabeza, por lo que fue evacuado a un centro sanitario. La fallecida dejó cuatro hijos huérfanos, tres de ellos menores de edad, tal y como indicó la alcaldesa de la localidad, Olga María González.

Según las evidencias recabadas por los investigados, el hermano y la cuñada del superviviente sería los autores de los hechos y, a su vez, propietarios de la vivienda donde tuvo lugar el suceso. Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico durante el pasado jueves.

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