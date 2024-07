Ante las extremas temperaturas que azotan España este verano, la Policía Nacional ha lanzado un importante consejo a través de sus redes sociales para proteger a las mascotas del calor abrasador del asfalto. Conocida como la 'técnica de los cinco segundos', esta sencilla práctica puede evitar quemaduras dolorosas en las patas de los perros.

"Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Si no puedes soportar el calor del suelo con el reverso de tu mano durante cinco segundos, tu perro tampoco podrá", escribió el Cuerpo en su cuenta de 'X', enfatizando la importancia de este método preventivo. El asfalto caliente puede causar serias quemaduras en las almohadillas de las patas de los perros, una parte de su cuerpo muy sensible. Por eso, esta regla es tan crucial. Permite a los dueños de perros asegurarse de que su paseo no termine en una visita de emergencia al veterinario.

La asociación PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) ha recordado en más de una ocasión que "las altas temperaturas pueden provocarle golpes de calor, daños permanentes o incluso resultar mortales" a los animales. Por eso es imprescindible tomar las precauciones necesarias para que todos pasen un buen verano.

Cómo proteger a tu perro del sol y el calor

Las almohadillas de las patas de los perros son muy susceptibles al calor y a las quemaduras. Estas quemaduras pueden ser extremadamente dolorosas, y a menudo requieren atención veterinaria. Además, es importante recordar que las almohadillas de las patas son uno de los pocos lugares del cuerpo de un perro donde pueden sudar, lo que las hace aún más vulnerables al calor.

Al final del día, la mejor manera de proteger a tu perro es usar el sentido común. Si crees que hace demasiado calor para ti, probablemente también lo sea para tu perro. Recuerda la regla de los cinco segundos, y asegúrate de pasear a tu perro durante las horas más frescas del día.