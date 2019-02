La Policía Foral de Navarra somete a un control de alcoholemia a una patrulla de la Guardia Civil: "Haces bien en soplar, eliges el buen camino"

AIGC, la Asociación Independientes de Guardias Civiles ha denunciado en el Juzgado de Guardia de Pamplona a varios agentes de la Policía Foral de Navarra después de que sometieran a un control de alcoholemia a una patrulla de Guardias Civiles.

Según informa en un comunicado AIGC, todo ocurrió "tras un accidente ocurrido en el túnel de Almandoz, en Navarra. Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico procedió a iniciar diligencias en el lugar de los hechos. Posteriormente se personó una patrulla de la policía autonómica informándoles que el vehículo que había producido el accidente se encontraba en el km. 59,6 de la N-121-A, en la denominada 'Venta de Extalar'".

"Tras acabar las diligencias en el lugar del accidente, la patrulla de la Guardia Civil se dirigió a la citada Venta para identificar al conductor del vehículo causante del accidente y seguir con la instrucción de las diligencias oportunas. Una vez allí, una patrulla de la Policía autonómica que se encontraba junto al vehículo implicado en el accidente, se negó a entregarles la documentación del citado vehículo y del conductor, manifestando que por orden de sus jefes, debían pedirla por conducto reglamentario", continúa el comunicado.

"Una vez los Guardias Civiles se entrevistaron con el conductor, tomaron los datos del mismo y realizaron las comprobaciones oportunas, procedieron a abandonar el lugar incorporándose a la carretera, siendo en ese momento cuando de forma sorpresiva fueron abordados a la carrera por al menos cuatro policías autonómicos, quienes rodearon el vehículo oficial impidiendo su marcha, quedando inmovilizado el mismo. El conductor del vehículo de la Guardia Civil fue requerido a realizar la prueba de alcoholemia, ante el asombro e incredulidad de los Guardias Civiles".

Desde la asociación detallan que "debido a la actitud abiertamente hostil de estos policías autonómicos (llegando incluso a introducirse en el coche oficial y gritar de forma desafiante y provocadora) y para evitar un incidente de consecuencias impredecibles, el Agente de la Guardia Civil procedió a realizar la prueba, dando como resultado 0.0 gr. en aire espirado, momento en el cual se les permitió continuar con su libertad de circulación y con su obligación de la prestación del servicio, no sin antes permitirse decir un policía autonómico 'has hecho bien en soplar, has elegido el buen camino'".