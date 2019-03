La Policía denuncia al autobús de Hazte Oír, que sale de nuevo con mensajes contra lo que considera "adoctrinamiento sexual"

Hazte Oír ha presentado en la explanada del Santiago Bernabéu un nuevo autobús con nuevos mensajes e imágenes para combatir lo que considera las leyes de "adoctrinamiento sexual" aprobadas en 11 comunidades autónomas de "manera obligatoria a los alumnos".

El portavoz de Hazte Oír, Miguel Vidal, ha explicado que, en esta ocasión, han optado por cambiar los mensajes, reduciendo el texto y con la presencia fundamental de imágenes de diversidad sexual de los libros de texto presentes en las autonomías referidas. "Las cinco imágenes que aparecen en el autobús proceden de libros que se emplean en las clases de estas 11 autonomías", ha dicho Vidal.

En las imágenes, se observan esquemas explicativos de las diversas opciones sexuales existentes y a dos adolescentes varones, vestidos y mirando por la ventana, tumbados en una cama, entre otras.

El autobús realizará un recorrido de ocho semanas por doce ciudades españolas, que inicia en Madrid tras entregar unos escritos contra este tipo de enseñanzas en los colegios en la Consejería de Educación de la Comunidad.

"Espero que calurosa", ha declarado Vidal respecto a la acogida prevista de las ciudades por las que circulará el autobús. A los padres, a muchos de ellos, les está sorprendiendo que haya en su autonomía leyes que permiten que a los niños la educación afectivo sexual que se les enseñe no sea la que deciden los padres, sino la que impone su Gobierno", ha garantizado el portavoz de Hazte Oír.

A Vidal le ha acompañado un grupo de madres que apoyan esta iniciativa y que van a presentar este unos escritos a la Comunidad de Madrid su "objeción de conciencia".

Una de ellas, Inmaculada Fernández, ha subrayado "sumamente" el respeto por todas las personas "independientemente de su condición", pero ha mantenido que "esto es distinto" porque no saben lo que se les quiere enseñar a sus hijos y los materiales didácticos de estas asignaturas, "totalmente impuestos", no respetan la libertad de educación reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española.

"Simplemente es eso, no queremos ninguna ley totalitaria que imponga unas determinadas ideologías ni teorías sin el consentimiento de los padres. Estas leyes no han sido aprobadas por la comunidad educativa, por los padres", ha expresado Fernández. Asimismo, esta madre ha considerado que las administraciones públicas no deberían inmiscuirse en un tema "muy delicado" como es "lo afectivo sexual".