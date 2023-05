El mensaje era claro, pero la imagen que lo acompañaba ha despertado polémica. La Guardia Civil publicó este jueves un tuit en el que denunciaba el mal uso de los carriles bicis con la ayuda de una imagen. En ella aparecían dos señores andando por la citada vía, junto a una terraza de un loca llena de sillas.

"Peatón, ese caminito rojo tan molón por el que andas tan tranquilo, es para los #ciclistas Evita sustos y usa las aceras", añadía en texto. Sin embargo, lejos de aplaudir las indicaciones de la Guardia Civil, los usuarios de Twitter han criticado la falta de espacio que hay para el peatón en el ejemplo utilizado.

"Qué demente ha puesto ahí un carril bici? Ha permitido que las terrazas se coman el supuesto paso? Ese caminito rojo no es molón. Tampoco he visto a un ciclista en mi vida respetar 1,5m de distancia ante un peatón. He visto alguno pararse en un semáforo en rojo, eso sí", criticaba un usuario.

"Soy ciclista y en esa cera no pueden caminar los peatones. La terraza debería estar fuera de ahí y el carril bici en la carretera. Lo que hay es que restar sitio a los coches y no a los peatones. La ciudad debe ser para las personas", añadía otro. "¿En serio no había una foto donde la acera no estuviera llena de mesas y sillas?", bromeaba otra.