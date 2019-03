Se piden más ayudas para las asociaciones contra la violencia de género

La crisis está afectando de lleno a las víctimas de maltratadores. Este año ha habido menos denuncias pero también menos muertes, un descenso ficticio para las asociaciones, que creen que el motivo es que muchas mujeres se están aguantando la violencia que sufren en casa por temor a quedarse desamparadas.

Puede ser uno de los motivos por los que se han desplomado las llamadas al 016, el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia machista. Desde junio registra un continuo descenso y en estos momentos recibe la mitad de llamadas que el año pasado en estas mismas fechas.

El descenso del uso del 016 queda reflejado en el último boletín estadístico mensual que elabora el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que corresponde a octubre, mes en el que fueron asesinadas cinco mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

En lo que va de año, el total de víctimas mortales ya asciende a 45. Desde enero hasta octubre de 2012, el 016, teléfono que no queda registrado en la factura telefónica, ha sumado un total de 47.848 llamadas, pero desde el pasado mes de junio las consultas han registrado un continúo descenso. Para el ministerio, los motivos del descenso no están claros.



Ahora se están demandando más ayudas de atención, de carácter económico y de formación. Porque si no las obtienen, las están condenando a continuar metidas en una espiral de violencia.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha reclamado al Gobierno que "reponga ese 27% del presupuesto para combatir la violencia de género que eliminó en los presupuestos del 2012 y ahora del 2013, antes de que se aprueben definitivamente los PGE para el año 2013" porque estos recortes "están dejando desprotegidas a las mujeres que sufren violencia de género".