El personal que atendió a Pajares niega que se les estén haciendo controles

Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aseguraba el pasado miércoles que el personal sanitario que ha trabajado con el misionero Miguel Pajares había pasado unas pruebas para descartar posibles contagios

“No han tenido contaminación por el virus. Ya se les han hecho controles, no los tienen”, había aseverado el consejero de Sanidad.

Sin embargo, los miembros del personal médico que atendió al sacerdote desmienten las palabras de Rodríguez. Aseguran que no se han sometido a prueba alguna.

“No nos han hecho nada. Igual estaba dormido, me lo han hecho y no me he enterado. Y a ninguno de mis compañeros, que yo sepa, tampoco”, ha destacado Manuel Torres, portavoz del CSI-F.

Estas declaraciones han obligado al responsable de la Sanidad de Madrid a matizar hoy sus palabras, diciendo que “probablemente no me entendieron. Dije que las pruebas que se han hecho es tomarse la temperatura dos veces al día”.

Desde la consejería explican, en una nota de prensa, que con la toma de temperatura es suficiente en estos casos. “No se requiere seguimiento activo de quienes no son contactos estrechos porque el riesgo de infección es mínimo”, se explica en el comunicado.

También la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) asegura que no son necesarias pruebas específicas.

“Si nosotros no nos exponemos a un riesgo de contagio no nos hacemos pruebas. Si no, estaríamos todos los días pinchándonos”, ha señalado el Dr. José Antonio Pérez Molina, infectólogo clínico.

En el hospital Carlos III permanece ingresada la monja Juliana. Según ha informa el centro, el segundo test del ébola que se ha realizado ha sido negativo. Aun así seguirá en observación los próximos 21 días, tal y como establecen los protocolos.