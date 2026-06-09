Persecución de película al hermano del alunicero 'Niño Juan' en Madrid: acaba con ocho policías heridos y tres detenidos

El conductor perseguido, el Jonathan, iba en el vehículo con una mujer de 24 años y su hijo de 15. En el maletero del coche encontraron 15 cajas de perfumes, mazas, picos, martillos, rompecristales, varios teléfonos y pasamontañas.

Entre Getafe y Madrid ha tenido una lugar una persecución en coche de película que ha acabado con ocho policías heridos, tres detenidos y varios vehículos dañados. El conductor al que ha perseguido la Policía es el Jonathan, hermano del 'Niño Juan', uno de los aluniceros más célebres de Madrid, de toda España y de parte de Europa, porque cometió, incluso, delitos en Francia.

A la derecha del Jonathan iba sentada durante la persecución una mujer de 24 años. Él tiene una requisitoria por un juzgado para entrar en prisión, así como ella, que también tiene antecedentes y una requisitoria. En los asientos de detrás del coche iba, además, un menor de 15 años, hijo del conductor.

Todo comenzó cuando un guardia civil les vio salir de un centro comercial de Getafe y se dio cuenta de que Jonathan era la persona que estaban buscando. Les fue siguiendo discretamente mientras iba dando aviso a otros distintivos que se fueron sumando a la persecución que acabó con el Jonathan llevándose por delante varios coches de la Policía.

Finalmente, ochos policías resultaron heridos. En el maletero del coche, un Seat, encontraron 15 cajas de perfumes, mazas, picos, martillos, rompecristales, varios teléfonos, pasamontañas. Además, la placa del vehículo era falsa y el conductor no tiene permiso de conducir. Todos ellos, incluido el menor de 15 años —que fue el más resistencia opuso a la detención—, han acabado en dependencias policiales para pasar al juzgado y a Fiscalía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido