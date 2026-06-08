Un perro ataca a cuatro personas en Elda (Alicante): arranca parte de la oreja a una mujer y causa heridas a un niño

Los detalles De un mordisco, el perro se ha llevado parte del pabellón auditivo izquierdo de una mujer. Al mismo tiempo, le ha provocado heridas en el antebrazo izquierdo a otras dos mujeres y en los dos hombros, nalgas y espalda al menor.

Una vez más, hemos vivido un ataque de un perro considerado de una raza potencialmente peligrosa. En esta ocasión, el perro se ha avalanzado contra cuatro personas. A una mujer de 51 años le ha arrancado parcialmente una oreja, pero también ha atacado a un niño de tan solo cuatro años. Tanto el pequeño como el resto de afectados en este suceso presentan heridas leves.

El ataque de este perro potencialmente peligroso sucedió el pasado viernes, en Elda, municipio de Alicante. Según han explicado fuentes policiales, el incidente se desarrolló sobre las 17:30 horas a las afueras del municipio alicantino, cuando el perro podría ir suelto y sin bozal.

La mujer que ha perdido parte de su oreja era la que paseaba al perro, aunque no es su propietaria. Es durante este paseo cuando se encuentran con una familia y el perro ataca a la abuela, de 44 años; a su hija, de 24; y a su nieto, de solo cuatro años.

A las dos primeras les provocó lesiones en el antebrazo izquierdo y al pequeño heridas en los dos hombros, en las nalgas y en la espalda, aunque no se ha confirmado todavía si corresponden con mordiscos o por erosiones por empujones.

A la mujer de 51, la que había sacado a la calle al animal, sí se ha comprobado que, de un mordisco, el perro le ha arrancado parte de la oreja izquierda. Por ello, fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante para ser atendida y proceder a la reconstrucción. Al resto de víctimas se las atendió en el hospital eldense.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.