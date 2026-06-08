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Suceso en Alicante

Un perro ataca a cuatro personas en Elda (Alicante): arranca parte de la oreja a una mujer y causa heridas a un niño

Los detalles De un mordisco, el perro se ha llevado parte del pabellón auditivo izquierdo de una mujer. Al mismo tiempo, le ha provocado heridas en el antebrazo izquierdo a otras dos mujeres y en los dos hombros, nalgas y espalda al menor.

Un perro ataca a cuatro personas en Elda (Alicante): arranca parte de la oreja a una mujer y causa heridas a un niñoUn perro ataca a cuatro personas en Elda (Alicante): arranca parte de la oreja a una mujer y causa heridas a un niñoEP

Una vez más, hemos vivido un ataque de un perro considerado de una raza potencialmente peligrosa. En esta ocasión, el perro se ha avalanzado contra cuatro personas. A una mujer de 51 años le ha arrancado parcialmente una oreja, pero también ha atacado a un niño de tan solo cuatro años. Tanto el pequeño como el resto de afectados en este suceso presentan heridas leves.

El ataque de este perro potencialmente peligroso sucedió el pasado viernes, en Elda, municipio de Alicante. Según han explicado fuentes policiales, el incidente se desarrolló sobre las 17:30 horas a las afueras del municipio alicantino, cuando el perro podría ir suelto y sin bozal.

La mujer que ha perdido parte de su oreja era la que paseaba al perro, aunque no es su propietaria. Es durante este paseo cuando se encuentran con una familia y el perro ataca a la abuela, de 44 años; a su hija, de 24; y a su nieto, de solo cuatro años.

A las dos primeras les provocó lesiones en el antebrazo izquierdo y al pequeño heridas en los dos hombros, en las nalgas y en la espalda, aunque no se ha confirmado todavía si corresponden con mordiscos o por erosiones por empujones.

A la mujer de 51, la que había sacado a la calle al animal, sí se ha comprobado que, de un mordisco, el perro le ha arrancado parte de la oreja izquierda. Por ello, fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante para ser atendida y proceder a la reconstrucción. Al resto de víctimas se las atendió en el hospital eldense.

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