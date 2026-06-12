Pere Navarro (DGT) se ríe de los memes de la baliza V16 pero se pone duro: "Que nadie salga de vacaciones sin ella"

El director general de Tráfico ha hecho suyas unas palabras del papa durante su visita a España y ha recordado que lo hace la DGT, entre otras cosas, la "defensa de la vida".

Desde l de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria cuando se sale a la carretera. Y la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido muy constante a la hora de recordar las ventajas de este aparato, que evita que el conductor se tenga que bajar del vehículo cuando tiene alguna emergencia en carretera. Sin embargo, en España parece que todo nos lo tomamos a cachondeo... y el director de Tráfico, Pere Navarro, es consciente de ello. Durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha asegurado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro".

Según Navarro, España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos". Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado.

Aunque reconoce que se podía haber hecho "mejor" la campaña de comunicación, la V16 solo tiene "ventajas" respecto al sistema anterior: no hay que bajar del vehículo para colocarlo, tiene luz y, además, está conectada con la DGT. "Esto es un salgo inmenso", ha remarcado Pere Navarro, que ha insistido en que respeta la privacidad de los usuarios en todo momento. Así pues, Navarro se ha puesto duro recordando los "contundentes" argumentos a favor de la baliza de emergencia y ha insistido: "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?".

Navarro ha vuelto a criticar al Partido Popular por denunciar en el Parlamento Europeo la obligatoriedad de la baliza V16 en España. "Cuando yo iba al colegio, esto se llamaba chivato y no tenía buena imagen", ha afirmado. El director de la DGT ha agregado que todavía no sale de su "asombro" con Vox, que dice que será lo primero que derogara cuando llegue al Gobierno. "Hombre, vale, puedo entenderlo, pero el principal problema de nuestro país no creo que sea en estos momentos lo de la baliza de la V16", ha reflexionado Navarro.

"Deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la V16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V16 en la guantera". Durante su intervención, Navarro ha aludido a una "frase" del papa León XIV durante su visita a Españaque ha llamado "la atención" en la DGT. "Decía: 'la defensa de la vida es el objetivo de la civilización'. Bueno, lo que hacemos en la DGT, entre otras cosas, es la defensa de la vida", ha subrayado.

Preguntado sobre los datos de atropellos mortales de la última Semana Santa, Pere Navarro ha explicado que en seguridad vial no se pueden analizar "periodos cortos de tiempo por determinadas circunstancias" ya que "por lo que sea sube o baja". En este punto, ha indicado que el primer cuatrimestre de este año ha sido "especialmente bueno", pero que "en el mes de mayo y junio no están yendo bien los datos".

"Se han salvado, con el permiso por puntos, más de 10.000 vidas. Sí, pero con una peculiaridad. En la DGT no sabemos quiénes son los que hemos salvado y ellos no saben que los hemos salvado. Cualquiera de nosotros podría ser que le debiese la vida al permiso de conducir por puntos", ha declarado. Para el director general, "hacer cumplir la Ley de Tráfico es la forma más eficaz de reducir los siniestros y las víctimas y sus dramáticas consecuencias". "Punto final", ha declarado Pere Navarro, que ha agregado que "las sanciones se pagan" y que esta norma sea "probablemente la ley más infringida" del país.

De cara al verano, Pere Navarro ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora". Ante la operación verano, el director de la DGT pide tener cuidado con las distracciones, las manos en el volante y la vista en la carreteras; no arriesgar y no beber al volante. No obstante, cree que "a estas alturas de la vida" la gente ya sabe cómo se debe de comportar.

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