Las 4 formas con las que la DGT permite recuperar puntos del carnet de conducir

La DGT ofrece herramientas para que los conductores puedan recuperar e incluso sumar puntos a su carnet de conducir. Conocer estas opciones y aplicarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre una sanción puntual y una retirada definitiva del carnet.

Desde que el sistema de puntos entró en vigor en España en julio de 2006, miles de conductores han visto cómo los puntos de su carnet de conducir se reducían tras cometer infracciones. Perder puntos es más fácil de lo que pueda parecer: un exceso de velocidad en un tramo limitado, un vistazo al móvil en el momento menos oportuno o un olvido grave como no llevar puesto el cinturón pueden restar puntos sin que el conductor sea plenamente consciente.

Aunque las infracciones que conllevan pérdida de puntos también comprometen una sanción económica, existen 4 formas con las que la DGT permite recuperar puntos del carnet de conducir, y así evitar la pérdida del permiso de conducción. La vía mediante la cual recuperar puntos dependerá del saldo restante con el que cuente el conductor.

Recuperación automática por buena conducta

Una de las formas más sencillas de recuperar puntos es simplemente no cometer nuevas infracciones. Si el conductor ha perdido algún punto pero aún cuenta con saldo en su permiso de conducir, podrá recuperar el saldo inicial de 12 puntos si mantiene una buena conducta al volante durante 2 años y no es objeto de ninguna sanción.

Cursos de recuperación de puntos

Una alternativa más rápida que permite la recuperación de puntos es la asistencia y realización de cursos de sensibilización y reeducación vial, autorizados por la DGT. Tienen una duración de 10 horas y permiten recuperar un máximo de 4 puntos, nunca superando el saldo inicial. El contenido de estos cursos se divide en una parte común y otra específica adaptada al perfil infractor del conductor, dependiendo de si su infracción se debe a una cuestión de velocidad, alcohol y otras drogas, conductas imprudentes, conductas imprudentes en motocicleta o distracciones.

Estos cursos se pueden realizar una vez cada 2 años, o una vez al año en el caso de los conductores profesionales. Contarán con un coste que habrá que abonar directamente en e3l centro asociado donde se vaya a realizar. No es necesario aprobar ningún examen final, ya que basta con asistir y participar de forma activa en las sesiones.

Curso de conducción segura y eficiente

Para aquellos conductores que deseen mejorar su conducción y obtener una bonificación de dos puntos –hasta un límite de 15 en el carnet- la DGT pone a su disposición los cursos de conducción segura y eficiente. De carácter voluntario, estos cursos buscan mejorar la conducción mediante técnicas para prevenir accidentes, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones, fomentando buenas prácticas y evitando conductas de riesgo. Conlleva un coste que dependerá del centro donde se curse, y solo podrá realizarse un curso de cada tipo (motocicletas y turismos) cada 2 años.

Curso de recuperación del permiso o licencia de conducción

Los conductores condenados por sentencia judicial y privados del derecho a conducir por un periodo de hasta 2 años, podrán realizar este curso durante el cumplimiento de la condena para posteriormente recuperar su carnet. De 20 horas de duración, estará centrado en sensibilización y reeducación vial. Una vez superado el periodo de cumplimiento de la condena y acreditando la terminación del curso, el conductor podrá volver a conducir.

Qué hacer para recuperar el permiso tras perder todos los puntos

En los casos en los que se pierde la totalidad de los puntos del carnet, el permiso de conducir queda retirado, y es necesario iniciar un proceso más completo para recuperarlo. Para poder volver a obtener un permiso de conducir, el infractor deberá realizar el curso de recuperación del permiso o licencia de conducción de 20 horas lectivas de duración. Además, una vez finalizado el periodo de cumplimiento de la condena, deberá superar una prueba teórica sobre los conocimientos adquiridos en dicho curso en la Jefatura Provincial u Oficina Local de Tráfico.

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