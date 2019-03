Oviedo activa también su plan contra la contaminación

HA CORTADO EL ACCESO A LA CAPITAL A TRAVÉS DE LA A-66

Oviedo, en una medida sin precedentes, ha cortado el acceso a la capital a través de la autovía conocida como la 'Y' por los altos niveles de contaminación. Una decisión tomada después de que esta estación duplique los niveles permitidos. El corte se prolongaría mínimo hasta el martes a mediodía si no llueve. Organizaciones ecologistas denuncian que la contaminación no solo se debe al tráfico, sino a una actividad industrial antigua que no respeta las medidas del Principado de Asturias.