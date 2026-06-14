Oleada de incendios al inicio de temporada: el fuego obliga a actuar en varias comunidades autónomas

Los detalles El fuego más preocupante durante este domingo es el incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida), alimentado por el viento que hace en la zona.

La temporada de incendios ha comenzado con intensidad en junio, generando quejas de los equipos de extinción por falta de personal y precariedad. En Padrón, A Coruña, el incendio ha mejorado tras afectar 350 hectáreas, gracias a las lluvias y el trabajo de los equipos, aunque se pide mantener vías libres para su labor. En Grado, Asturias, el fuego se ha estabilizado, reabriendo la autovía A-63, mientras los equipos controlan el perímetro y protegen viviendas. En Lleida, un incendio afecta nueve hectáreas y ha provocado evacuaciones. En Lorca, el fuego ha sido extinguido tras afectar terreno forestal y agrícola. Otros incendios menores han ocurrido en Massanassa y Navaluenga.

Con junio ha arrancado la temporada de incendios. Una que se ha iniciado con las quejas de los equipos de extinción sobre su falta de personal y precariedad y que, además, también lo ha hecho con intensidad ya que son varios los fuegos que se han vivido en varios puntos del país.

Este domingo el incendio de Padrón, en A Coruña, ha mejorado considerablemente tras estar declarado desde la tarde del viernes en la parroquia de Herbón. Ha calcinado hasta ahora un total de 350 hectáreas, según las estimaciones realizadas por la Consellería do Medio Rural.

"Durante la noche, mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo, han podido hacer que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal", explica a Europa Press el alcalde padronés, Anxo Arca. Con todo, pide a los vecinos a que dejen las vías de comunicación libres para que los medios de extinción puedan realizar su trabajo.

Actualmente, no se aprecian llamas en el fuego y los medios de extinción movilizados trabajan en perimetrar con 'bulldozer' todo el área. "Somos optimistas. Eso no quita que tengamos todos los medios centrados y atentos a lo que pueda ir sucediendo", expone el regidor.

Estabilizado el fuego en Grado (Asturias)

El incendio forestal declarado este fin de semana en las zonas de Peñaflor y Anzo, en Grado, ha quedado estabilizado, según ha informado este domingo el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), cuyos efectivos continúan trabajando en las labores de extinción.

El Puesto de Mando Avanzado permanece instalado en el Centro de Control de Tráfico de Sestiello. A primera hora de la mañana se reabrió al tráfico la autovía A-63, que había permanecido cerrada durante las tareas de extinción.

Las labores de los equipos se centran ahora en el control del perímetro afectado, la vigilancia y protección de viviendas próximas y la refrigeración de los puntos calientes que presentan riesgo de reactivación.

Incendio de vegetación forestal en Lleida

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo desde las 14:47 en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida) con una treintena de dotaciones, siete de ellas aéreas.

El fuego puede estar impulsado por viento del sur y los bomberos trabajan para contener el flanco derecho y proteger las edificaciones en el flanco izquierdo, informan vía 'X'.

Agents Rurals han detallado también en 'X' que el incendio afecta a unas nueve hectáreas de vegetación agrícola y forestal, e investigan las causas. Los Mossos d'Esquadra han informado de que se ha evacuado a ocho vecinos de sus casas por precaución.

Extinguido el de Lorca

Efectivos del Plan Infomur han dado por extinguido, a las 17:04 horas, el incendio declarado este domingo en el paraje de Las Terreras, en el término municipal de Lorca.

En el operativo han intervenido bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) Policía Local y Protección Civil de Lorca, Brigadas Forestales, Agentes Medioambientales y dos helicópteros de la Dirección General de Emergencias.

Finalmente, se estima que se han visto afectados unos 1600 m2 de terreno forestal y unos 7000 m2 de terreno agrícola y zona industrial.

Otros incendios

Al mismo tiempo, otros fuegos por ahora de menor envergadura también han requerido la intervención de los equipos de extinción, como los declarados en Massanassa (Valencia) o Navaluenga (Ávila).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido