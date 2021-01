España ha generado su propia ola de frío. Este tipo de fenómenos climáticos, como explica Isabel Zubiaurre, meteoróloga de laSexta, en el programa Al Rojo Vivo, "se definen a partir de su origen de procedencia". Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, las temperaturas gélidas que experimentará nuestro país no nacen del exterior.

La experta explica por qué ha ocurrido esto: "En los últimos 15 días España se ha convertido en un almacén de frío. Asimismo, está entrando un anticiclón por el oeste, que está empujando el aire frío restante de Filomena hacia la superficie", añade Zubiaurre. De este modo, dicho aire frío, que se está "pegando al suelo", hace que las temperaturas sigan bajando.

La meteoróloga Joanna Ivars, también de laSexta, recoge los datos de su compañera y va todavía más allá: "La península se ha convertido en una especie de nevera", afirma. También hay que tener en cuenta un término meteorológico conocido como 'albedo': este provoca que, cuando hay nieve en la superficie, "la radiación solar impacte contra esta y haga que toda esta energía se refleje y salga hacia el espacio", añade Ivars.

¿Y por qué sale hacia fuera esta radiación? "Porque la nieve no tiene capacidad de absorber el calor", detalla la experta. De hecho, en condiciones ideales —por ejemplo si Madrid no tuviera edificios y fuera una explanada, como en el Ártico—, el 84% del calor saldría hacia fuera. Pero en una ciudad, y más en invierno, "donde el día dura muy poco", apunta Ivars, el poco calor que acumula el suelo se pierde con la noche. Directamente, sale "rebotado por las placas de hielo", insiste Zubiaurre. Así, en total son cuatro factores lo que hacen que se haya creado esta ola de frío 'made in Spain'.

Junto con eso, Zubiaurre ha explicado que el frío de los próximos días se concentrará principalmente en puntos del centro, como Toledo, Cuenca o el sur de la Comunidad de Madrid. Incluso esta noche podría ser la más fría en 100 años, aunque habrá que esperar a mañana, martes, para confirmar las previsiones.