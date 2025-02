Así pedía ayuda el hijo de Juana Rivas con 13 años: "Mami, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado"

"Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi". Es el desgarrador audio que Gabriel, uno de los hijos de Juana Rivas, envió a su madre cuando tan solo era un niño de 13 años. En él, relataba entre sollozos un episodio de maltrato por parte de su padre, Francesco Arcuri, y le pedía auxilio. El joven, que actualmente tiene 18, ahora ha decidido hacerlo público por temor a que su hermano Daniel, que todavía es menor, pueda volver a Italia con su padre, tal y como ha ordenado la justicia de ese país.

Así lo han indicado este lunes los abogados de Rivas, que precisan que Gabriel envió ese audio el 16 de abril de 2019. En él, describía violencia física e insultos de su padre hacia él y su hermano pequeño. "Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte, y le ha dicho: 'Figlio di puttana, stronzo figlio di puttana; sei come tua madre, piccolo nano di merda' ['Hijo de puta, gilipollas hijo de puta; eres como tu madre, pequeño enano de mierda', en italiano]", detallaba.

"Yo he dicho por favor que quería por favor hablar con la mami, quería saludarla y que Dani se consolara, porque lloraba, porque quería hablar contigo, pero papi no quería, y papi le decía: 'No, che non c'è la mamma, che non c'è la mamma' ['No, que no está tu mamá, que no está tu mamá']", continuaba el niño.

"Le he preguntado por favor si podía hablar contigo, podía llamarte, y me dijo: 'Figlio di putana schifoso, no probare a fare una cosa del genere, vergognati' ['Asqueroso hijo de puta, no intentes hacer algo así, avergüénzate']", agregaba Gabriel, que narraba así la violencia física a la que les estaba sometiendo su padre: "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared, a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda, y se quedó llorando … en el suelo".

"Mami, ahora no te puedo contar más porque me tengo que ir a casa, luego, si puedo, sigo", concluía el niño, hoy ya mayor de edad. La defensa de Juana Rivas ha indicado que tanto esta grabación como otros audios y mensajes similares de Daniel y Gabriel, partes médicos, fotografías de lesiones y declaraciones de testigos han sido presentadas ya a la Justicia italiana y española.

"Juana ha recibido durante todos estos años desesperadas solicitudes de auxilio de sus hijos", inciden los letrados, que aseveran que Arcuri "ejercía violencia física y psíquica sobre los niños para impedir cualquier comunicación con su madre que escapara a su estricto control", al punto de que estos "tenían que llamar a su madre siempre a escondidas". Según la defensa de Rivas, un perito judicial italiano ha examinado los terminales y acreditado que esas llamadas y mensajes no han sido manipulados.

