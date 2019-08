El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 204 casos de listeriosis relacionados con el consumo de carne contaminada, de los que 197 son en Andalucía, tres en Aragón, dos en Extremadura y uno en Castilla y León y Madrid.

La mayoría de los casos se han registrado en Sevilla (161), pero se han encontrado en casi todas las provincias de la comunidad: Cádiz (10), Granada (4), Huelva (17) y Málaga (4).

No hay casos verificados de listeriosis en Andalucía con fecha de consumo del alimento sospechoso después del 17 de agosto (la alerta se activó el día 16).

El 58% de los casos en Andalucía son mujeres, 31 de ellas en estado de gestación; y el 25 % de los casos tienen 65 años o más.

En el resto de las comunidades se han contabilizado cuatro casos confirmados por laboratorio (uno en Aragón, uno en Castilla y León, uno en Extremadura y uno en Madrid) y tres casos confirmados por vínculo epidemiológico (uno en Extremadura y dos en Aragón).

Además se han notificado 56 casos probables y 41 sospechosos en Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Melilla, y muchos de ellos continúan en investigación pendientes de resultados.

Sanidad ha recordado que, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) es importante adquirir únicamente productos correctamente etiquetados en los que se pueda conocer quién es el responsable de su puesta en el mercado.

Cuando son productos cárnicos destinados al consumidor final, se recuerda que es necesario que el etiquetado contenga una marca oval en la que se incluya el número de registro sanitario del establecimiento responsable.

Sanidad amplía la alerta por listeriosis a todos los productos de la marca 'La Mechá'

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ampliado la alerta por listeriosis a todos los productos de la marca 'La Mechá' y recomienda a las personas que tengan algún alimento de esta empresa en casa que se abstengan de consumirlo.

En un comunicado explican que ese producto debe ser devuelto al punto de compra, y de no ser posible, hay que desecharlo. La alerta se amplía después de que hayan sido identificados otros productos que anteriormente no habían sido notificados, en particular chorizo picante, chorizo dulce y morcilla.

Además de alertar sobre los productos de la empresa Magrudis S.L., Sanidad avisa de que esta alerta también afecta a los productos comercializados y amparados por las marcas de identificación con número de Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 10.025920/SE o 40.057087/SE.