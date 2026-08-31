Risas, montaña y kayak: así han sido las divertidas vacaciones por Noruega de Beatriz de Vicente y José Luis Torá

El periodista y la abogada han huido del calor de nuestro país y han pasado unos días en el país escandinavo. No han dudado en grabar muchos momentos de sus vacaciones, que han compartido con Más Vale Tarde.

Beatriz de Vicente y José Luis Torá han compartido vacaciones. La abogada y el periodista han viajado hasta Noruega y han decidido grabar sus andanzas por este país escandinavo donde han podido evitar las altas temperaturas que asediaban a nuestro país.

La pareja ha protagonizado un divertido vídeo en el que se pueden ver alguna de sus aventuras nórdicas rodeados de los impresionantes paisajes de este país. Así, la abogada y el periodista, sobre todo, han compartido risas, rutas por la montaña e, incluso, una travesía en kayak.

"Tienen un formato vuestros viajes en pareja", señala, irónico, Iñaki López. "Hay cadenas de televisión interesadas en algún tipo formato de Beatriz y yo viajando a cualquier sitio", comenta Torá.

"Ha cortado de todo", confiesa, Beatriz, entre risas, "porque yo le he insultado de todas las maneras posibles...". "Veo que no fuisteis buscando el sol", comenta López, "igual deberíais haber empezado por algo más sencillo".

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