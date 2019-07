Fumar junto al mar se ha convertido en una imagen tan habitual en nuestras playas que cada vez tiene más detractores. "Sinceramente, me molesta mucho el tabaco", lamenta una bañista. Pero hay algo que algunos creen que es más desagradable que el humo: las colillas en la arena. Así lo afirman: "Es una guarrería".

Cada vez son más los ayuntamientos que, como Oleiros, en A Coruña, tienen playas sin humo. Pero ¿realmente no se puede fumar? "No existe ninguna capacidad restrictiva. Simplemente es concienciar", ha explicado María José Varela, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oleiros.

Precisamente, a la cabeza de esta iniciativa está Galicia, con un total de 79 playas sin humo. La Ley Antitabaco no permite multar si se fuma al aire libre, pero no son pocos los que creen que "tendría que estar prohibido para que sea efectivo". Aunque no todos opinan lo mismo: "Hombre yo creo que eso ya es un poco excesivo", apunta otra bañista.

De momento, sólo se multa por fumar en algunas playas de Canarias. Otras, como en Cullera, en Valencia, regalan conos para depositar las colillas y evitar la así la contaminación. Porque, aunque no esté prohibido, cuidar de nuestras playas es responsabilidad de todos.