La máxima preocupación de Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, es que Tomás Gimeno no vuelva a cometer un acto como el secuestro y presunto asesinato de sus hijas.

Así lo indicaba el portavoz de la familia, Joaquín Amills, en una entrevista en Liarla Pardo este domingo. "Su máxima preocupación no es ella, es que no lo vuelva a repetir en unos años", ha sostenido. Es decir, si bien todo indica que Gimeno se quitó la vida después de hacerlo con lo de las niñas, hasta que no encuentre su cuerpo no podrá descansar.

Además, Amills también ha explicado cómo esta viviendo Beatriz todo este proceso, y explica que la espera está siendo "dificilísima" y cargada de "ansiedad". "Beatriz está pendiente de un milagro y de que encuentren a este asesino", dice Amills.