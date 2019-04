La CUP recibe multitud de críticas tras decir que no irá a la gran manifestación de repulsa de los atentados si asiste el rey

Carles Puigdemont cuestiona a la CUP y les pide que recapaciten. "Yo creo que se equivocan, es muy lamentable", ha expresado en El Objetivo. El President dice que debe estar todo el mundo, eso incluye al rey. "Nos vamos a ser nosotros quienes ahora vayamos a decir que esa manifestación tiene reservado el derecho de admisión, al contrario, yo invito a venir a tantas personas que quieran", ha asegurado.

En el Gobierno, el ministro De la Serna tacha a la CUP de "radical" y dicen que actúa de forma despreciable. "Me parece lamentable que una formación radical, extremista, trate de hacer una utilización política absolutamente despreciable", ha afirmado.

También Ciudadanos ha cargado contra la CUP y sus intenciones. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, ha dicho que "en esa manifestación no sobra nadie y muchísimo menos el jefe del Estado; espero que nadie intente politizar la manifestación, sino que sea una muestra de unidad", ha comentado.

La CUP no ha confirmado aún su no asistencia si Felipe VI encabeza la manifestación. "No creemos que haya de ser el rey", defendía la diputada de la CUP en el Parlament en 'Catalunya Radio'.

Podemos no comparte la decisión de la CUP. Ramón Espinar ha defendido que él no es monárquico, pero que "estos días son para escenificar que estamos todos juntos; es un día para que el jefe del Estado se implique", ha declarado en 'Radio Nacional'.

Una organización afín a la CUP, Poble Lliure, se desmarca en un comunicado. Ellos sí acudirán aunque piden a los suyos demostrar su rechazo al rey. La Casa Real todavía no ha notificado la participación del monarca en la manifestación