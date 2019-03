Una mujer es desahuciada por un error judicial

María Jesús pensaba que la iban a echar de su casa. Algo más tranquila nos cuenta nos cuenta los malos modos que recibió por parte de los agentes judiciales: "No son humanos, son gente dedicada a este tipo de trabajo. Me preguntaron si yo estaba de okupa y yo les dije que era el piso de mi hijo".

Pero ellos insistían en que María Jesús debía abandonar la casa de inmediato, por más que ella se esforzaba en explicar que era un error: "No será que viene a por otra persona... Sí, sí, lo que usted diga. No me ha dado un infarto porque Dios no ha querido". Tuvieron que llevarla al médico con un ataque de ansiedad.

La confusión quedó clara cuando su hijo, el propietario del piso desde hace un año llevó las escrituras al juzgado. Los agentes judiciales se equivocaron por unos 25 metros. El juzgado de Mairena ya se ha disculpado con una carta.