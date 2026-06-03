Mueren cinco policías forales al chocar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

Los detalles El accidente ha ocurrido en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar. Los cinco agentes de la Policía Foral de Navarra se dirigían a una formación en la base de Iurreta, según fuentes del Gobierno de Navarra

Cinco policías forales de Navarra fallecieron en un accidente de tráfico en la AP-8, cerca de Elgoibar (Gipuzkoa), al colisionar su furgoneta con un camión cisterna. Los agentes se dirigían a una jornada formativa en la Academia Vasca de Policía y Emergencias en Arkaute (Álava). El impacto movilizó a numerosos efectivos de emergencias, quienes solo pudieron confirmar el fallecimiento de los ocupantes de la furgoneta. El conductor del camión fue hospitalizado, y la Ertzaintza investiga las causas del accidente. La AP-8 fue cerrada en ambos sentidos, generando retenciones significativas y conmocionando a las instituciones vascas y navarras.

Cinco policías forales de Navarra han perdido la vida en un grave accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa), cuando la furgoneta en la que viajaban ha colisionado con un camión cisterna por causas que todavía se investigan.

Los agentes se dirigían a una jornada formativa en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en Arkaute (Álava), cuando se produjo el siniestro, poco después de las 9.15 horas, en el punto kilométrico 69 de la autopista.

La violencia del impacto movilizó a numerosos efectivos de emergencias. A su llegada, los servicios sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los cinco ocupantes de la furgoneta, que murieron a consecuencia de las graves heridas sufridas en la colisión.

El conductor del camión fue evacuado a un centro hospitalario para recibir atención médica, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Por el momento no se han facilitado más datos sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas que desencadenaron el accidente.

Accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-8 a la altura de Elgoibar (Navarra)

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona. El accidente obligó a cortar completamente la AP-8 en ambos sentidos, generando importantes retenciones y alteraciones en el tráfico durante varias horas.

Para minimizar el impacto en la circulación, los vehículos fueron desviados por la AP-1 mientras se desarrollaban las labores de asistencia, investigación y retirada de los vehículos implicados.

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