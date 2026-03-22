Muere un niño de seis años atropellado accidentalmente en una finca de Montuïri, Mallorca

¿Qué ha pasado? Este trágico suceso se produjo sobre las 18:00 horas en una finca situada a unos seis kilómetros del núcleo urbano. Uno de los asistentes a una celebración familiar maniobraba un coche cuando, al dar marcha atrás y sin percatarse, atropelló al menor.

Un trágico accidente ocurrió en Montuïri, Mallorca, donde un niño de seis años murió tras ser atropellado accidentalmente en una finca. El incidente sucedió cuando un coche, maniobrado por un asistente a una celebración familiar, dio marcha atrás y golpeó al menor. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios de Emergencias, no lograron salvarle la vida. La Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil intervinieron en el lugar, y la investigación está a cargo de la Policía Judicial. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial y convocó un minuto de silencio, mientras el pueblo permanece consternado.

Un niño de seis años murió este sábado tras ser atropellado accidentalmente en una finca del pueblo mallorquín de Montuïri después de recibir un fuerte impacto cuando un coche daba marcha atrás, han informado fuentes sanitarias.

El suceso se produjo sobre las 18:00 horas en una finca situada a unos seis kilómetros del núcleo urbano. Uno de los asistentes a una celebración familiar maniobraba un coche cuando, al dar marcha atrás y sin percatarse, atropelló al menor.

Hasta la finca se desplazaron efectivos de Emergencias, cuyos sanitarios intentaron reanimar al niño durante un largo periodo de tiempo, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida.

También intervinieron agentes de la Policía Local de Montuïri, Protección Civil y la Guardia Civil, cuya Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación del caso.

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio ha decretado dos días de luto oficial tras la tragedia. Asimismo, desde el Consistorio se ha convocado un minuto de silencio este lunes a las 11.00 horas frente a la sede consistorial con motivo del suceso.

El pueblo de Montuïri, según ha apuntado el alcalde del municipio, Toni Miralles, está "consternado" ante el accidente. También ha afirmado que se vivieron momentos de "mucha angustia" al conocer los hechos a través de los medios de comunicación.

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